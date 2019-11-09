شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير ناجي يبحث مع وزارة الدفاع المجرية ترتيبات استقبال فريق عسكري يمني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في بودابست السفير أحمد عبدالله ناجي اليوم مع وكيل وزارة الدفاع المجرية جرجيلي نيميث، نتائج زيارة وكيل وزارة الداخلية إلى المجر في يونيو الماضي والترتيبات الجارية لاستقبال فريق من وزارة الدفاع اليمنية لتبادل الخبرات في مجال التعامل مع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة.

وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاقها المستقبلية خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات العسكرية والأمنية وتأهيل كوادر وزارتي الداخلية والدفاع في اليمن والاستفادة من الخبرات المجرية في مرحلة إعادة بناء القوات المسلحة. من جانبه أكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين.. مشيرا إلى أنهم يتابعون باستمرار تطورات الأوضاع في اليمن ومنفتحون على التعاون مع اليمن في المجالات المتاحة.

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