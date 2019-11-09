شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الوحيشي يبحث مع الجانب الروسي إمكانية مضاعفة المنح الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات بحث سفير اليمن في موسكو الدكتور احمد الوحيشي اليوم مع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية إيغور جانشين إمكانية زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين وترتيبات زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة موسكو.

وجرى مناقشة حل المشاكل التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا وخاصة قضية الطلاب الذين يغادروا للسفر خارج روسيا لإجراءات التأشيرات. من جانبه، تحدث جانشين عن اهمية التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين مؤكدا على اهمية متابعة القضايا التي تم بحثها.

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