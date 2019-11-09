العشبي يناقش مع الجانب الباكستاني عقد الدورة الثامنة للجنة الوزارة المشتركة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات ناقش سفير اليمن في اسلام اباد محمد العشبي اليوم مع السكرتير الاتحادي لوزارة الاقتصاد الباكستانية نور محمد، امكانية عقد الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين اليمن وباكستان العام القادم.

واعرب العشبي عن تقدير اليمن للدعم الذي تقدمه باكستان في مجال المقاعد الدراسية ضمن برنامج المساعدات الفنية الخارجية. من جانبه أكد المسئول الباكستاني استمرار دعم بلاده لليمن في اطار في الجانب التعليمي.

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