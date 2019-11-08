الميسري يطلع على احتياجات محافظة المهرة خلال جولته بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

Advertisements الخليج 365 - المهرة

اطلع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، اليوم الجمعة، على أوضاع واحتياجات محافظة المهرة .



جاء ذلك خلال لقاء موسع ضم الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، سالم نيمر، والوكيل المساعد زين العابدين خودم، ومدير شرطة المحافظة العميد مفتي صمودة، بحضور وزير النقل صالح الجبواني .

واستمع الميسري من قيادات السلطة المحلية إلى شرح حول أوضاع الخدمات في المحافظة والجهود المبذولة لتحسينها وتجاوز الأثار السلبية التي خلفها الإعصار المداري الذي إجتاح المدينة .. مؤكدا حرص الحكومة على الدفع بعجلة التنمية بالمحافظة.