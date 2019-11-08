شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الارياني يلتقي نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط بأثيوبيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقي القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا السفير يحي الارياني اليوم نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأثيوبية اروبا دامي لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وجرى التطرق لمستجدات الاوضاع في اليمن وخاصة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي والتصعيد العسكري الاخير من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بمدينة المخا.



وأوضح المسؤول الأثيوبي ان بلاده تنظر باهتمام لاتفاق الرياض والذي يعد خطوة مهمه على طريق حل الازمه وإحلال السلام في اليمن.

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