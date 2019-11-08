عالم آثار نمساوي يصدر كتابا عن حضارة وتاريخ اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - متابعات

نظمت جمعيه الصداقة اليمنية النمساوية بالتعاون مع الجمعية العربية النمساوية في العاصمة فيينا اليوم فعالية، تم خلالها عرض كتاب باللغة الألمانية للمهندس وعالم الاثار النمساوي الدكتور هاسو هومان والذي عرض للحاضرين ربيو رتاج عن مضمون الكتاب الذي يتحدث عن اليمن والفن المعماري والحضارة والطبيعة باليمن.



ويحتوي الكتاب على قرابة 300 صوره ملونه ومخطوطات نادرة عن مواقع اثريه عريقة في اليمن.

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ويسرد العالم النمساوي في الكتاب رحلته التي استمرت شهر ونصف في اليمن زار فيها معظم المحافظات، على راس مجموعة سياحية اوروبية زارت اليمن عام 1992م.

كما قدم الدكتور هاسو خلال الفعالية شرحا موجزا عن زيارته لليمن والاشياء المثيرة التي تخللت رحلته.

وخلال الفعالية تحدث كلا من رئيس جمعيه الصداقة النمساوية العربية الدكتور فريتش الدنفر ورئيس جمعيه الصداقة اليمنية النمساوية محمد العابد، عن اهميه الكتاب ودوره في تعريف العالم وتحديدا اوروبا بالحضارة اليمنية.

ومن جانبه تقدم المستشار امين الهمداني بالشكر الجزيل للعالم النمساوي على هذا العمل المتميز .. مشيرا الى اهميه مثل هذه الفعاليات لتعزيز العلاقات اليمنية الأوروبية عموما وعلاقات اليمن بالنمسا على وجه الخصوص.

وأكد ان مثل هذه الندوات وغيرها تسمى بالدبلوماسية الثقافية والشعبية والتي لها دور كبير في نقل تاريخ وحضارة الامه اليمنية الى العالم.. وقال ف" اننا كيمنيين نفتخر ونعتز بحضارتنا وتاريخنا العريق".