البكري: إتفاق الرياض جاء نتيجة مجهود وفد عيدروس ورفاقه الجنوبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

سيد مصطفي

قال العميد صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج، أنه يتقدم بالتهاني القلبية للملكة العربية السعودية وملكها سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان وولي عهد دوله الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد والرئيس عبد ربة منصور هادي على رعاية وانجاح اتفاق جدة الذي سيفتح آفاق جديدة للشعب اليمني ومنطلق لتحالف عربي متين لصد كل المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة

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وأكد البكري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على الدور الذي لعبه عيدروس الزبيدي ووفدة الرائع ناصر الخبجي و محمد الغيثي والآخرين الذين حرصوا على وضع الأولويات المتمثلة بالتحالف

العربي مع أشقاء العروبة في سبيل السعي لنيل شعب الجنوب حريته ومنطلق لاستعادة دولته الجنوبيه

جدير بالذكر، انه وقع كل من المجلس الإنتقالي الجنوبي ممثلاً عن الجنوب والرئيس عبد ربه منصور هادي ممثلاص عن حكومة الشرعية إتفاق الرياض الذي يقضي بخروج القوات الشمالية من الجنوب، وأن تكون المحافظات الجنوبية تحت الإدارة الأمنية للقوات التابعة للمجلس الإنتقالي.