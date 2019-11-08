شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الداخلية يتفقد مستوى الخدمات بمديرية ثمود بصحراء وادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - العبر تفقد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني خلال زيارتهما اليوم لمديرية ثمود بمحافظة حضرموت، مستوى الخدمات وسير عمل المؤسسات الرسمية والخدمية والأمنية.

وخلال الزيارة التقيا بقيادات السلطة المحلية واعيان المديرية واشادا بدور ابناء مديرية ثمود خاصة وحضرموت الوطني والحضاري في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والعلوم الانسانية إلى جانب اسهامهم في التنمية وحفاظهم على الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية. وأشار الميسري الى ان اليمن يمر اليوم على اعتاب مرحلة جديدة، تهدف الى لملمة الصفوف وتعزيز الامن والاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية في اطار بناء اليمن الاتحادي الذي يضمن الحقوق لكل المواطنين، بعد القضاء على انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ومشروعها السلالي واستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الانقلاب.

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