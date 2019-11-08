عطية : اتفاق الرياض يأتي في سياق توحيد الجهود لاستعادة الدولة من الانقلابيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 - مأرب

أكد وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه أن اتفاق الرياض يوحد جهود الصف الجمهوري لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي الموالية لإيران.

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وأضاف الوزير أثناء محاضرة ألقاها، في دورة تدريبية بمدرسة القوات الخاصة بمأرب، أن اتفاق الرياض يأتي في سياق توحيد الجهود لاستعادة الدولة من المليشيا الانقلابية، والذي يعتبر مفتاح خير بأن تتفق كل التباينات في الصف الجمهوري حول تفعيل الدولة وبسط سيطرتها وتفعيل مؤسساتها، وتوجيه السهام نحو العدو الذي انقلب على الشرعية، ودمر البلاد والعباد، وتحرير العاصمة صنعاء وما تبقى من الدولة اليمنية المخطوفة لدى مليشيات الحوثي حتى تعود للحضن الجمهوري.

وأشار إلى الجهود التي بذلتها القيادة السياسية في سبيل لم الشمل، وصناعة السلام الداخلي وفقا للمرجعيات الثلاث والقرارات الدولية وإنهاء الانقلاب الحوثي.

ودعا المتدربين إلى رفع اليقظة والجاهزية الدائمة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه زعزعة الأمن والاستقرار، مع عدم إغفال العدو الحقيقي الذي يتربص بمأرب والوطن بأكمله وهي مليشيات الحوثي الانقلابية.