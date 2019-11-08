شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بمحافظة صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف نحو تباب (الصبة والمروي والروكية) بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة اسفرت عن قتل واصابة عدد من عناصر الميليشيا واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأوضح رئيس المركز الاعلامي بمحور مران الرائد عبدالله المطحني ان قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومقاتلات التحالف كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد. مؤكدا ان العمليات العسكرية للجيش الوطني لن تتوقف في ظل الانقلاب على الشرعية.

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