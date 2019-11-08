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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلح حوثي يطلق النار على أحد مشايخ ريمة بصنعاء والقبائل تتداعى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، أن مسلح حوثي أطلق النار على أحد مشايخ محافظة ريمة بإحدى قاعات الافراح.
وأوضحت المصادر أن أحد المسلحين التابعين لمليشيا الحوثي قام باطلاق النار على الشيخ علي الضبيبي بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة صنعاء؛ نتج عنها إصابة خطيرة للضبيبي.
واشارت المصادر إلى أن مشايخ وعقال بني الضبيبي بمديرية الجبين، محافظة ريمة، تداعوا و أعلنوا النكف القبلي ضد المليشيا مالم يتم تسليم الجاني.
جدير بالذكر أن المليشيا صعدت من الاستهداف الممنهج للمشائخ، آخرها استهداف حياة الضبيبي الذي يعتبر أحد الوجهاء الاجتماعيين بمحافظة ريمة.
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