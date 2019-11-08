شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن يشارك في اجتماع وزاري بالامارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - متابعات اختتم بمدينة ابو ظبي ،اليوم، الاجتماع الوزاري لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي ( IORA )، بمشاركة بلادنا بوفد ترأسه سفير بلادنا لدى دولة الامارات العربية المتحدة المهندس فهد المنهالي.

واكد المجتمعون في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، على أهمية الأمن والاستقرار في منطقة المحيط الهندي، من خلال دعم الامن والسلامة البحرية ، وتسهيل التجارة والاستثمار ، وتعزيز التبادل السياحي والثقافي، والتمكين الاقتصادي للمرأة والاقتصاد الازرق ، ودعم (IORA ) كمنصة لتعزيز الحوار البناء ، وتعزيز النمو المستدام والتنمية المتوازنة. ودان البيان الختامي الارهاب والتطرف بجميع اشكاله ومظاهره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن يشارك في اجتماع وزاري بالامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.