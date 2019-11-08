صعدة.. ومقتل عدد من مسلحي المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الظاهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أحبطت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل والتفاف نحو تباب (الصبة والمروي والروكية) بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة شمالي البلاد اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019.

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وأسفرت المواجهات التي اندلعت إثر الهجوم عن قتل واصابة عدد من عناصر الميليشيا واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

ونقلت وكالة "سبأ" عن رئيس المركز الاعلامي بمحور مران الرائد عبدالله المطحني، ان قوات الجيش الوطني مسنودة بمروحيات ومقاتلات التحالف كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر في الأرواح والعتاد..

وأكد ان العمليات العسكرية للجيش الوطني لن تتوقف في ظل الانقلاب على الشرعية.