منتخبنا الوطني للشباب يفوز على سيرلانكا بثلاثة اهداف في تصفيات آسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

تمكن منتخب الشباب الوطني لكرة القدم من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة الثانية لتصفيات كأس اسيا على حساب نظيره السيرلانكي بثلاثة اهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

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وعمد المدرب الوطني امين السنيني الى اجراء اربعة تغييرات في التشكيلة الاساسية واراحة بعض العناصر الهامة تحسبا للمباراة الفاصلة والاهم والتي ستجمعه مع منتخب قطر المضيف والاقوى بعد غد الاحد لحسم صدارة المجموعة وبطاقة التأهل المباشرة عنها.

وأنهى منتخبنا الشوط الاول بثلاثة اهداف استهلها المدافع محمد الجديمة برأسية من ضربة زاوية بالدقيقة 13، واضاف المهاجم صقر الحربي الهدف الثاني بعد خمس دقائق اثر مجهود فردي وانطلاقة خلف المدافعين من اليمين انهاها بتسدية قوية في الشباك، قبل ان يتمكن زميله المهاجم محمد طارق من تسجيل الهدف الثالث لمنتخبنا في الدقيقة 35.

ورفع منتخبنا رصيده بهذا الفوز الى ست نقاط من فوزين كان اولهما على تركمانستان بهدفين لهدف الاربعاء الماضي، متربعا المركز الاول مؤقتا بانتظار نتيجة مواجهة قطر والتركمان اللاحقة، فيما يواصل المنتخب السيرلانكي تذيله ترتيب القائمة بدون نقاط للمباراة الثانية على التوالي.