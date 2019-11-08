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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تهاجم مواقع للقوات المشتركة في الجاح بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
هاجمت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019، منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة، بالأسلحة المتوسطة وأسلحة قنص.
وأكدت مصادر عسكرية ميدانية إطلاق عناصر المليشيا النار من أسلحة قناصة على مواقع تمركز القوات المشتركة في المنطقة.
وأضافت أن المليشيات استخدمت أسلحة أتوماتيكية من عياري 14.5 و12.7 وسلاح معدل البيكا بشكل مكثف، مؤكدة استمرار المواجهات منذ ساعات الصباح وحتى الآن.
إلى ذلك، أكدت مصادر عسكرية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، أن مليشيات الحوثي رفعت وتيرة الخروقات للهدنة الأممية باستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية حيس.
وذكرت المصادر، أن المليشيا استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل.
ولفتت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة إلى الشمال من حيس بالأسلحة المتوسطة.
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