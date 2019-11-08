إب.. مليشيا الحوثي تجبر طلاب المدارس على حضور فعالية المولد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أجبرت مليشيا الحوثي طلاب المدارس والمعلمين في محافظة إب، وسط اليمن، على المشاركة في فعالياتها الخاصة بالمولد النبوي بقوة السلاح.

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وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي استخدمت المؤسسة التعليمية لحشد مشاركين في فعاليات حوثية تقيمها بذكرى المولد النبوي بمحافظة إب.

وأضافت أن مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب محمد درهم الغزالي، والمعين في منصبه من قبل المليشيا، كلف مدراء المراكز التعليمية والمدارس بالتكفل بنقليات الطلاب والمعلمين للمشاركة في فعاليات المليشيا يوم غد السبت على حساب تلك المدارس من المبالغ التي تم فرقها لمساعدة المعلمين.

ولفتت إلى أن "الغزالي" هدد مدراء المركز التعليمية بالمحافظة بأنه سوف ينزل ميدانيا ليحاسب كل مدير مدرسة على كل ريال استلموه من الطلاب كمساهمة مجتمعية للمدرسين وأن يرجعها لكل طالب إذا ما امتنع أو تقاعس مدراء المدارس عن تجهيز وسائل نقل للطلاب والطالبات ليوم الحفل، في مشهد يؤكد استغلال المليشيات الوظيفة العامة لصالحها.