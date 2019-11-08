وزير الإعلام : لا منتصر أو خاسر في اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

نظمت وزارة الاعلام لقاءً موسعاً للصحفيين والاعلاميين من مختلف المؤسسات الإعلامية الحكومية المساندة للحكومة الشرعية، لشرح مضامين اتفاق الرياض من وجهة نظر قانونية وتشريعية.



وأكد وزير الإعلام معمر الارياني خلال اللقاء أنه ”لا يوجد منتصر او خاسر في اتفاق الرياض والوطن بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي من انتصر”.. داعيا الى خطاب إعلامي جديد لا يستجيب لأي خطاب استفزازي”.

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وتابع “نحن بحاجة الى خطاب وطني وأخلاقي يبرز الصورة الإيجابية ويقدم نموذج للسلام والوئام”.. داعيا جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المساندة للشرعية إلى إظهار الجانب الايجابي من اتفاق الرياض كونه يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على كيان الدولة وتواجدها في مختلف المحافظات المحررة.

ولفت وزير الإعلام إلى أهمية تقديم خطاب إعلامي منضبط جامع والابتعاد عن المناكفات السياسية وتوجيه البوصلة تجاه العدو الأول للشعب اليمني المتمثل في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشاد بحرص القيادة السياسية على الحفاظ على الثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

كما ثمن الارياني الدور الاخوي الكبير الذي لعبه الأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامير محمد بن سلمان والمتابعة المباشرة للأمير خالد بن سلمان من اجل الوصول الى هذا الاتفاق الذي يعزز من وجود الدولة ويوحد الصفوف لمواجهة المشروع الايراني في اليمن والمتمثل بالمليشيات الحوثية ودورهم في مرحلة ما بعد الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق.