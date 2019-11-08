مقتل 269 منذ بدء احتجاجات في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

قالت الأمم المتحدة إن 269 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم خلال احتجاجات العراق التي قُمعت بشدة من قبل قوات الأمن، في الوقت الذي ارتكبت فيه ميلشيات تابعة لإيران عمليات قتل متعمدة.



وتم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة بمقتل 5 متظاهرين الليلة الماضية أمام مبنى حكومة البصرة.

وتابعت أنه وبالإضافة إلى القتلى، تم تسجيل ما لا يقل عن 8 آلاف مصاب، من بينهم رجال أمن وعسكريون، في الفترة ما بين أول أكتوبر (تشرين الأول) و7 نوفمبر(تشرين الثاني) الجاري.

Advertisements

وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن “العدد الدقيق للضحايا أعلى من ذلك بكثير. وقد أصيب معظمهم بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن والعناصر المسلحة، التي وصفها الكثيرون بأنها مليشيات خاصة”.

وأكد أن آخرين عانوا من “استخدام غير ضروري وغير متناسب وغير ملائم لأسلحة أقل فتكا، مثل الغاز المسيل للدموع”.

وتتابع وكالة الأمم المتحدة أيضا شكاوى عديدة بشأن اعتقال ليس فقط متظاهرين وناشطين، ولكن أيضاً مدونين على وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنها قالت إنها تواجه حالة من “عدم الشفافية” مما يجعل من الصعب المضي قدماً في هذه التحقيقات.

وأوضحت أنه وبالإضافة إلى هذه الاعتقالات، ظهرت تقارير تكشف عن حالات اختطاف لمتظاهرين، ولمتطوعين أتوا إلى الاحتجاجات لمساعدتهم.

وأردف كولفيل “يجب التحقيق في كل هذه الشكاوى بسرعة، وعلينا توضيح مكان المختفين ومعرفة من هم المسؤولون”.

يشار إلى أن آلاف العراقيين يتظاهرون منذ مطلع أكتوبر الماضي في الشوارع بسبب تدهور الخدمات العامة وغياب الحلول تجاه الوضع الاقتصادي المتردي نتيجة لما يصفه المحتجون بالفساد السياسي.