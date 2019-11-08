صنعاء.. إضراب مفتوح لموظفي التعليم الفني وإدارة الاختبارات بالوزارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

بدأ موظفو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والإدارة العامة للاختبارات بالوزارة -الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية في العاصمة صنعاء- إضراباً مفتوحاً، احتجاجاً على إيقاف مرتباتهم، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الوزارة في العام 2001م.



ونقلت وكالة "خبر" عن مصدر مسؤول في الإدارة العامة للاختبارات قوله إن مختلف موظفي الإدارة من مصححين ومدخلي بيانات، ومراجعين لبيانات ودرجات الطلبة، متوقفون عن العمل لما يقارب (45) يوماً.

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وعزا المصدر السبب إلى عدم صرف مستحقاتهم التي ترصد في بداية كل عام كميزانية ونفقات تشغيلية لتنظيم وتنفيذ الاختبارات الوزارية في المعاهد المهنية والتقنية.

بدوره كشف مصدر مسئول في الوزارة، لوكالة خبر، عن قيام الوزير غازي أحمد علي الأحول، المعين من قبل ما يسمى "المجلس السياسي الأعلى" للمليشيا الحوثية، وبمساعدة مدير مكتبه محمد أبو هادي، بالعمل على تصفير جميع الأرصدة والمصرحات المالية المخصصة لتشغيل الوزارة، وصرفها في أعمال لا تخدم العمل والصالح العام، مشيراً إلى أن آخر ما تم صرفه كان رصيد الإدارة العامة للاختبارات.

من جانبهم، طالب موظفو وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، جميع الأطراف والمكونات السياسية باحترام الوظيفة العامة وتحييدها، وصرف مرتبات جميع الموظفين وفي مختلف المرافق الحكومية، والتوقف عن المتاجرة السياسية باقوات الملايين ممن يعتمدون في لقمة عيشهم على الراتب الحكومي.

ويشرف العام 2019م على الانتهاء، في الوقت الذي لم يتم - حتى اللحظة- الإعلان عن نتائج الطلبة للعام 2018م/2019م نتيجة نهب المستحقات المالية لموظفي الإدارة العامة للاختبارات في الوزارة.