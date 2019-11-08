القباطي : سنحفر فى الصخر وسنواصل مشوار الانتصار لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365

قال وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، خلال المنتدى السنوي لوزراء السياحة العالمي الذي نظمته منظمة السياحة العالمية خلال الفترة 4ـ 6 نوفمبر 2019 في لندن، والذي التقي فيه معظم وزراء السياحة في العالم، أننى من موقعي وكذا كنائب لرئيس المنظمة العربية للسياحة ونائب لرئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية شرفت بتمثيل الوطن في المنتدى السنوي لوزراء السياحة لمختلف أقطار العالم على هامش فعاليات المعرض العالمي للسياحة والسفر في لندن.



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وأضاف، قباطى نبقى متفائلين دومًا بأن قادم الأيام كفيلة بأن تعوضنا عن كل ما لحق بنا وبالوطن من إخفاقات وإنكسارات مهما كانت النوائب والتحديات فما ضاع حق ورائه مطالب.

واستكمل الوزير، سنبقى نحفر في الصخر جاهدين لنجلي أثرًا ظنه الأوباش أنه قد إندثر، فلا خيار لنا غير أن نواصل مشوار الإنتصار لليمن الأرض والإنسان في مختلف المحافل والمنتديات الدولية ليبقى الوطن زاهيًا ومتوثبًا في تطلعه الواثق نحو غدٍ واعدٍ في ظل دولته الإتحادية الفدرالية القادمة بإذن الله.