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صنعاء.. مليشيا الحوثي توجه خطباء المساجد بدعوة المصلين لحضور فعالية المولد

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

صنعاء.. مليشيا الحوثي توجه خطباء المساجد بدعوة المصلين لحضور فعالية المولد

الخليج 365 ـ صنعاء

وجهة مليشيا الحوثي الإرهابية خطباء المساجد بالعاصمة صنعاء والمناطق الخاضعه لسيطرتها بدعوة المواطنين للمشاركة في فعاليتها السياسية «المولد النبوي» للعام 1441هـ.

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وقال مصلون إن مليشيا الحوثي عممت خطبة الجمعة على كل المساجد وحثت المواطنين عبرها للمشاركة في فعاليتها السياسية «المولد النبوي» لهذا العام والتي ستقام السبت في ميدان السبعين الموافق 12 ربيع أول.

وأضافوا أن المليشيا فرضت على المصلين إقامة وقفات عقب صلاة الجمعة بأمانة العاصمة تندد بما وصفته جرائم وخروقات «العدوان» فيما رفض الكثيرون وغادروا المكان.

ولفتوا إلى أن عناصر المليشيا وزعوا منشورات على المصلين عقب صلاة الجمعة عند خروجهم من المساجد تدعوهم للمشاركة والنزول إلى ميدان السبعين للاحتفاء بمناسبة «المولد النبوي».

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