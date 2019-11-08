شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يتنصل من #اتفاق_الرياض بعد أقل من إسبوع على توقيعه(صوره) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على الرغم من تأكيد اتفاق الرياض على عدم التصعيد الإعلامي إلا أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، أطاح بكل تلك الاتفاقيات عرض الحائط ونصب نفسه رئيساَ ناسياً أن الرئيس الوحيد هو عبد ربه منصور هادي.

وقالت مصادر مطلعة أن عدد من قيادات المجلس الانتقالي تقلت تأنيب من جهات سعودية عليا على خلفية عدم التزامها بما تم التوقيع عليه يوم الثلاثاء، بحسبوق موقع يمن تايم.

وذلك من خلال صدور صحيفة 14 أكتوبر عدد الأربعاء والقابعة تحت سلطات المجلس الانتقالي بالقوة العسكرية.

وطبقا للمصادر فإن المجلس ألقى بالمسؤولية على رئاسة تحرير الصحيفة منوهاً إلى أن هناك وعود بالالتزام بما جاء في اتفاقية الرياض والتي ينص أحد بنودها على وقف التصعيد الإعلامي من كل الأطراف. وكانت الحكومة اليمنية وقعت مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بالعاصمة السعودية، الثلاثاء الماضي، اتفاق الرياض لتحقيق الاستقرار جنوبي اليمن. Advertisements وينص الاتفاق على “مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”. الاتفاق في ترتيباته السياسية ينص على تشكيل حكومة كفاءات لا تتعدى (24) وزيرا بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية خلال 30 يوما من توقيع الاتفاق على أن يؤدي أعضاؤها القسم أمام الرئيس في اليوم التالي بعدن. كما ينص على عودة جميع القوات، التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس/آب الماضي، إلى مواقعها السابقة وتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة خلال 15 يوماً. ومن المفترض أن ينهي “اتفاق الرياض” التوتر والتصعيد العسكري بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية سيطرة قوات الأخير على العاصمة المؤقتة عدن، في العاشر من أغسطس الماضي، عقب معارك مع الجيش اليمني دامت عدة أيام وأسفرت عن سقوط نحو 40 قتيلاً وإصابة 260 آخرين، بحسب الأمم المتحدة. المصدر : موقع الميدان اليمني

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