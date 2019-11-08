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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن : العلم اليمني يرتفع مجددا في عدن ..بعد تقاسم الحكومة مع المجلس الإنتقالي .. والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية في اليمن إنه اٌعيد رفع العلم الجمهوري مساء الخميس، على المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد).
وأضافت المصادر أن قوات الانتقالي الجنوبي الموالية للإمارات أزالت علم الانفصال ورفعت علم الجمهورية اليمنية على واجهة عدد من المؤسسات الحكومية وقصر معاشيق.
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