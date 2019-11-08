ليبيا.. سلاح الجو يهاجم تمركزات المليشيا شرق العاصمة طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت تمركزات للميليشيات الإرهابية في عدة مواقع شرق العاصمة الليبية طرابلس.

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وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن ضربات جوية مكثفة قصفت عدد من تمركزات الميليشيات في الزطارنة وغوط الرمان وتاجوراء والسواني.

وفي وقت سابق نصب الجيش الليبي كمينا محكما للمليشيات في محور صلاح الدين أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا من المليشيات بعد إيهامهم بانسحاب القوات وتراجعها، بحسب المركز الإعلامي.

كما تمكن الجيش الليبي من السيطرة على "مشروع الهضبة" جنوبي وسط طرابلس، بعد السيطرة على معسكر اليرموك، كما سيطر بالكامل على منطقة العزيزية.

وتدور المعارك في صلاح الدين وهي آخر ما تبقى للمليشيات في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الليبي على مناطق الأربعة شوارع (السويحلي) وطريق النهر الصناعي.