- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. سلاح الجو يهاجم تمركزات المليشيا شرق العاصمة طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت تمركزات للميليشيات الإرهابية في عدة مواقع شرق العاصمة الليبية طرابلس.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن ضربات جوية مكثفة قصفت عدد من تمركزات الميليشيات في الزطارنة وغوط الرمان وتاجوراء والسواني.
وفي وقت سابق نصب الجيش الليبي كمينا محكما للمليشيات في محور صلاح الدين أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا من المليشيات بعد إيهامهم بانسحاب القوات وتراجعها، بحسب المركز الإعلامي.
كما تمكن الجيش الليبي من السيطرة على "مشروع الهضبة" جنوبي وسط طرابلس، بعد السيطرة على معسكر اليرموك، كما سيطر بالكامل على منطقة العزيزية.
وتدور المعارك في صلاح الدين وهي آخر ما تبقى للمليشيات في محاولة يائسة لوقف زحف قوات الجيش الليبي على مناطق الأربعة شوارع (السويحلي) وطريق النهر الصناعي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. سلاح الجو يهاجم تمركزات المليشيا شرق العاصمة طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.