مليشيا الحوثي تصعد من خروقها للهدنة الأممية في الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات أكدت مصادر عسكرية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، الجمعة 8 نوفمبر /تشرين الثاني 2019، أن مليشيات الحوثي رفعت وتيرة الخروقات للهدنة الأممية باستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة في مديرية حيس.

Advertisements وذكرت المصادر، أن المليشيا استهدفت مواقع تتمركز فيها القوات المشتركة شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف ومتواصل. ولفتت المصادر أن عناصر المليشيا فتحت النار على مواقع تمركز جنود القوات المشتركة إلى الشمال من حيس بالأسلحة المتوسطة. يشار إلى أن المليشيات الحوثية لم تلتزم بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة والتي جاءت ضمن اتفاق السويد الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ أواخر العام 2018

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