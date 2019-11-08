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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن سلمان يلتقي غريفيث ويؤكد الحرص على أمن اليمن واستقراره والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019 مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وقالت مصادر إعلامية إن بن سلمان أكد خلال اللقاء الحرص على أمن اليمن واستقراره.
ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
يشار إلى أن المليشيا الحوثية مستمرة في خرق الهدنة الأممية الخاصة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
ويوم أمس الأول شنت المليشيا غارات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية على مدينة المخا في الساحل الغربي لليمن.
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