الارياني وأوربا دامي يبحثان بأديس أبابا مستجدات الأوضاع في اليمن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات التقي القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا السفير يحي الارياني اليوم نائب رئيس دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأثيوبية اروبا دامي لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

Advertisements وبحسب وكالة "سبأ" فقد جرى التطرق لمستجدات الاوضاع في اليمن وخاصة التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي والتصعيد العسكري الاخير من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية بمدينة المخا. وذكر المسؤول الأثيوبي ان بلاده تنظر باهتمام لاتفاق الرياض والذي يعد خطوة مهمه على طريق حل الازمه وإحلال السلام في اليمن.

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