صنعاء.. مشرف حوثي يعتدي على طالب أمام زوجته الكفيفة ويصادر كاميرته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدم مشرف أمني تابع لمليشيات الحوثي في جامعة صنعاء، على الاعتداء على أحد طلاب الجامعة أمام زوجته الكفيفة.

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وقالت مصادر طلابية إن المشرف الأمني التابع لمليشيات الحوثي بجامعة صنعاء المدعو محمد العنتري قام بالاعتداء على الطالب بكر الحاج، وقام بسحبه وضربه ومصادرة كاميرته بالقوة أمام زوجته الكفيفة.

وذكرت المصادر أن زوجة بكر الحاج الكفيفة حاولت التفاهم مع المشرف الحوثي، إلا أنه اتهم زوجها بتصوير دعارة، الأمر الذي ينفيه الحاج وزوجته، كما هددها باختطافه.

وحذر طلاب في الجامعة مليشيات الحوثي من هذه الممارسات ورمي التهم غير الأخلاقية على الطلاب، مطالبين بإعادة كاميرا الطالب الحاج ورد الاعتبار للطالب أمام زملائه، مهددين بالخروج في مظاهرات عارمة ضد ما تمارسه المليشيات تجاه الطلاب المكفوفين وطلاب جامعة صنعاء بشكل عام.