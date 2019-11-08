إب.. مليشيات الحوثي تعمل على إنشاء معسكر تدريبي بمخلاف العود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً إنشاء معسكر تدريبي في منطقة آهلة بالسكان في مخلاف "العود" جنوب شرقي مدينة النادرة، بمحافظة إب.

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ونقلت وكالة خبر، عن مصادر محلية أن قيادات مليشيا الحوثي التقت خلال الأيام المنصرمة عدداً من المشايخ والشخصيات الاجتماعية بمخلاف "العود"، دعت إلى توفير مكان لإنشاء معسكر تدريبي في عزلة منقير، 9 كيلومترات غربي مدينة "دمت" عاصمة المديرية، 20 كيلومتراً شمالي مدينة "الفاخر"، التي تشهد مواجهات ضارية بين القوات المشتركة مسنودة بالمقاومة الجنوبية من جهة، والمليشيا الحوثية من جهة أخرى.

وبينت المصادر، أن المساعي الحوثية التي قامت بها المليشيات سابقاً ما تزال محل رفض باعتبار المنطقة آهلة بالسكان، ناهيك عن وجود معسكر سابق في مخلاف "العود" نفسه، هو معسكر "حُلُم" في عزلة "الوحج"، إحدى عزل المخلاف.

ورأى الأهالي، أن إلحاح مليشيا الحوثي على إنشاء معسكر تدريبي في عزلة "منقير"، هو عبارة عن ورقة ضغط تُستخدم ضد أولياء الأمور رداً على عدم تفاعل الكثيرين من أبناء هذه العزلة والعزل المحيطة بها مع دعوات التجنيد الإجباري للمليشيا.