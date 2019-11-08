شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن في موسكو يبحث مع الجانب الروسي زيادة المنح الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 Advertisements الخليج 365 ناقش سفير اليمن في موسكو الدكتور احمد الوحيشي اليوم مع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية إيغور جانشين إمكانية زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين وترتيبات زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة موسكو.

ووفق وكالة "سبأ" فقد جرى مناقشة حل المشاكل التي تواجه الطلاب اليمنيين الدارسين في روسيا وخاصة قضية الطلاب الذين يغادروا للسفر خارج روسيا لإجراءات التأشيرات. بدوره، تحدث جانشين عن اهمية التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين مؤكدا على اهمية متابعة القضايا التي تم بحث

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