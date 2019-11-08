شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشري سارة من الهلال الاحمر الاماراتى للمتضررين من القصف الحوثي في المخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ متابعات قدمت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني الهلال الأحمر اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019، مساعدات غذائية ودوائية عاجلة لإغاثة الأسر المتضررة من القصف الحوثي ليل أمس الأول الذي استهدف مدينة المخا غربي اليمن، وفق ما أكدته وكالة أنباء الإمارات "وام".

Advertisements وكانت فرق الإغاثة والطبية للهلال سارعت بالنزول الميداني على مدينة المخا التابعة لمحافظة تعز ، وساهمت بفاعلية في إغاثة الأسر المتضررة . هذا وقد عبرت الأسر اليمنية في المدينة عن بالغ الشكر والإمتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادراتها الإنسانية واستجابتها السريعة.

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