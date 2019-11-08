صنعاء.. المليشيا تحسب كميات كبيرة من المشتقات النفطية لفعالية المولد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

سحبت شركة النفط كميات كبيرة من المشتقات النفطية من المحطات التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات تحت مبرر تمويل الوفود.

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وقال بيان صادر عن شركة النفط الخاضعة لسيطرة المليشيا أن المدير العام التنفيذي ياسر الواحدي وجه فروع الشركة بتعويض الكميات الكبيرة التي سحبت من كافة المحطات التموينية في أمانة العاصمة وبقية المحافظات.

وكانت مليشيا الحوثي قد سحبت هذه الكميات لصالح تمويل مجتميعها التي نقلتهم من عدد من المحافظات الى العاصمة صنعاء.

ولفت البيان إلى أنه سبق التوجيه بتحميل كميات إضافية خلال الأيام الماضية لمواجهة الطلب المتزايد خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف.

ووفقاً للبيان، وجهت شركة النفط بإلزام المحطات التموينية بالعمل على مدار الـ 24 ساعة خلال الأيام القادمة وبكافة طاقاتها التشغيلية لما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين والوافدين للمشاركة في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في أي مكان وفي أي وقت.