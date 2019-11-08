شكرا لقرائتكم خبر عن مغرد ينشر فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد يقبل رأس أصالة في “ليلة سهم” .. والأخير يوضح ملابساته..شاهد والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، على فيديو جمعه بالفنانة أصالة خلال حفل ليلة سهم وظهر فيه وهو يقبل رأسها .

ونشر أحد المغردون فيديو للأمير عبدالرحمن بن مساعد وهو يقبل رأس أصالة في الحفل وأشار له في التغريدة .

من جانبه قال بن مساعد : ” الأخت الغالية أصالة تجمعنا بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة وهي أخت وصديقة لبناتي وأعدها منهم” .

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وحول تقبيل رأسها أوضح بن مساعد : ” سألتني في ليلة سهم: تسمح لي أقبل رأسك ؟ فقلت لها دون تفكير اسمحي لي أنا بذلك ..الموضوع لا يتعدى ذلك .. والا مافعلته علنًا.. ” .

واختتم تغريدته قائلاً : “أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه” .





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