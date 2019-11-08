رجوي: ملالي إيران تركوا الشعب بلا دفاع أمام الكوارث الطبيعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

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قالت زعيمة المعارضة الإسرانية، مريم رجوي، إن الملالي وبنهبهم ثروات الشعب الإيراني وتبديدها في إثارة الحروب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية، تركوا الشعب بلا دفاع أمام الكوارث الطبيعية.



وأضافت، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019: أقدم تعاطفي مع ذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات “آذربيجان“ و”زنجان“ و”جيلان“ و”أردبيل“ مع تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. أدعو الجميع إلى الإسراع في إغاثة المنكوبين بالزلزال.

وقالت في تغريدة أخرى: قوة الملالي داخل إيران هي إعدام وتعذيب وقمع المواطنين العزل، وخارج إيران، يتأتى بسبب عدم وقوف أحد في وجه أعمال النظام لإشعال الحروب والإرهاب.