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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رجوي: ملالي إيران تركوا الشعب بلا دفاع أمام الكوارث الطبيعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قالت زعيمة المعارضة الإسرانية، مريم رجوي، إن الملالي وبنهبهم ثروات الشعب الإيراني وتبديدها في إثارة الحروب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية، تركوا الشعب بلا دفاع أمام الكوارث الطبيعية.
وأضافت، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019: أقدم تعاطفي مع ذوي ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات “آذربيجان“ و”زنجان“ و”جيلان“ و”أردبيل“ مع تمنياتي بالشفاء العاجل للجرحى. أدعو الجميع إلى الإسراع في إغاثة المنكوبين بالزلزال.
وقالت في تغريدة أخرى: قوة الملالي داخل إيران هي إعدام وتعذيب وقمع المواطنين العزل، وخارج إيران، يتأتى بسبب عدم وقوف أحد في وجه أعمال النظام لإشعال الحروب والإرهاب.
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