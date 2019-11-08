رئيس البرلمان يؤكد على أهمية الدور البريطاني في دعم اتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكد رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أهمية الدور البريطاني في دعم تنفيذ اتفاق الرياض وبما يسهم في توحيد كافة الجهود المخلصة لتجاوز المحن وتحريك العملية السياسية وصولا للحل السياسي الشامل الذي يلبي تطلعات اليمنيين وفقا للمرجعيات الثلاث.

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جاء ذلك خلال لقاءه اليوم المستشار السياسي بالسفارة البريطانية لدى اليمن، اشتياق غفوري لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية.

ووفق وكالة "سبأ" فقد نوه البركاني بالدور الكبير الذي بذلته قيادة المملكة العربية السعودية في الوصول الى الاتفاق الذي يعتبر خطوة أساسية في استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وعملية تحقيق السلام في اليمن.

بدوره، عبر الدبلوماسي البريطاني عن مباركة بلاده لاتفاق الريا، وأمنياته له بالنجاح، مجدداً تأكيد موقف بريطانيا الداعم لتحقيق السلام العادل والشامل الذي تضمنه البيان المؤيد لاتفاق الرياض ومواقف بريطانيا الداعمة لأمن واستقرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.