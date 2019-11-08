الحوثيون يستحدثون هيئة لاستكمال السيطرة على المنظمات الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية، قراراً باستحداث هيئة جديدة باسم "الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الانسانية".
وتسعى المليشيا من خلال هذا القرار لاستكمال السيطرة على نشاط المنظمات المحلية والدولية ونهب المزيد من المساعدات الانسانية.
وينص القرار الحوثي ــ وفقا لما نشرته وكالة سبأ النسخة الخاضعة للمليشيات، على "إلغاء قطاع التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي"، وإفراغ الوزارة من مهامها ونقل مهام واختصاص هذا القطاع الى "مجلس أعلى" مستحدث ضمن الهيئة الجديدة.
وبناء على هذا القرار تركز المليشيات كل صلاحيات واختصاصات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد إفراغها من دورها، في المجلس الأعلى المستحدث ضمن الهيئة الجديدة وهو ما يكرّس السيطرة والاستحواذ على كل أنشطة المنظمات الدولية والمحلية والعمل الإنساني والإغاثي.
وأقرت المليشيات الحوثية تعيين القيادي السلالي المدعو "عبدالوهاب شرف الدين" مديراً للهيئة المستحدثة، وتوظيف متطوعين يتقاضون مستحقاتهم من المنظمات التي تتعامل معهم.
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