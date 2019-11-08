الصومال: سفير الولايات المتحدة يناشد الحوار وسط مشاحنات سياسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

ناشد السفير الأمريكي في الصومال دونالد ياماموتو إجراء حوار وسط استمرار الخلاف السياسي بين الحكومة الاتحادية والدول الأعضاء الفيدرالية.



في بيان نادر وسط خلافات سياسية مستمرة بين مستويين حكوميين ، قال السفير ياماموتو إن هناك حاجة لجميع قطاعات المجتمع لإفساح المجال للحوار.

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وقال السفير ياماموتو في بيان "إن الولايات المتحدة تدعو حكومة الصومال الفيدرالية وجميع الدول الأعضاء الفيدرالية ومواطني الصومال إلى العمل من أجل المصالحة السياسية والتعاون والوحدة من خلال الحوار السلمي".

تأتي هذه التصريحات وسط تداعيات سياسية في بونتلاند والتي أدت إلى إقالة رئيس البرلمان عبد الحكيم ذوبو دايدار من منصبه في تصويت صباح الخميس. وقبل التصويت ، اندلعت معركة بالأسلحة النارية مساء الأربعاء في مجمع برلمان الولاية مما أدى إلى مقتل ضابطي أمن ومدني.

تم طرد داريد الذي يُزعم أنه متحالف مع الحكومة الفيدرالية ضد الرئيس عبد الله ديني بأغلبية الأصوات بأغلبية 49 صوتًا من أصل 53 برلمانيًا لصالح اقتراح الإقالة.