الضالع.. حملة اختطافات حوثية في ضوران الحشا

الخليج 365 ـ متابعات

نفذت مليشيات الحوثي، الجمعة، حملة اختطافات واعتقالات استهدفت المواطنين في مديرية الحشا بمحافظة الضالع.

ونقلت وكالة خبر عن المصادر قولها، إن المليشيات اختطفت المواطن فؤاد عبده فارع الإدريسي، والمواطن محمد علي الإدريسي، من منزليهما في منطقة ضوران مديرية الحشاء.

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وذكرت المصادر أن حملة الاختطاف التي تنفذها عناصر المليشيات كانت بتوجيهات من القيادي الحوثي حسن علي وجيه الدين المكلف من المليشيات وكيلا لمحافظة الضالع، والقيادي الحوثي عبدالله عفيف وجيه الدين مسؤول التجنيد في المديرية.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات تنفذ حملتها لاختطاف المواطنين بتهمة التخابر مع المقاومة الجنوبية.