عالم آثار من النمسا يصدر كتابا عن حضارة وتاريخ اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

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نظمت جمعيه الصداقة اليمنية النمساوية بالتعاون مع الجمعية العربية النمساوية في العاصمة فيينا اليوم فعالية، تم خلالها عرض كتاب باللغة الألمانية للمهندس وعالم الاثار النمساوي الدكتور هاسو هومان والذي عرض للحاضرين ربيو رتاج عن مضمون الكتاب الذي يتحدث عن اليمن والفن المعماري والحضارة والطبيعة باليمن.

ووفق وكالة "سبأ" يحتوي الكتاب على قرابة 300 صوره ملونه ومخطوطات نادرة عن مواقع اثريه عريقة في اليمن.

ويستعرض العالم النمساوي في الكتاب رحلته التي استمرت شهر ونصف في اليمن زار فيها معظم المحافظات، على راس مجموعة سياحية اوروبية زارت اليمن عام 1992م.

كما قدم الدكتور هاسو خلال الفعالية شرحا موجزا عن زيارته لليمن والاشياء المثيرة التي تخللت رحلته.