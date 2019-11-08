"خفر السواحل" بالبحر الأحمر تحبط عملية تهريب لمواد تدخل في صناعة المتفجرات

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
نفذت قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر، عملية عسكرية نوعية أسفرت عن إحباط عملية تهريب كبرى لمواد تدخل في صناعة المتفجرات.
وذكر الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة المشتركة أن قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر تمكنت من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 % من مادة اليوريا ، مشيرا أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات .
وبين الإعلام العسكري أن الشحنة تتكون من 2000 كيس ( 100 طن ) كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على متن مركب بحري متوسط ، يقوده بحارة يمنيون ، رفعوا على ساريته علم دولة إفريقية ، مشيرا إلى أن هذه العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة تستخدمها المليشيات الحوثية لتهريب الاسلحة ومواد تصنيع المتفجرات وأشياء أخرى .
ولفت الإعلام العسكري إلى أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت أكثر من 15 ساعة ، بدأت بالمراقبة من الثالثة فجراً ثم المتابعة والضبط واقتياد المركب إلى ميناء المخا في الخامسة عصرا.
وأشار إلى أن معظم تفاصيل عملية الرصد والمراقبة والمتابعة والضبط تم توثيقها بالصوت والصورة ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مادة توثيقية كاملة للعملية في وقت لاحق.
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