"خفر السواحل" بالبحر الأحمر تحبط عملية تهريب لمواد تدخل في صناعة المتفجرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

نفذت قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر، عملية عسكرية نوعية أسفرت عن إحباط عملية تهريب كبرى لمواد تدخل في صناعة المتفجرات.

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وذكر الإعلام العسكري التابع لقوات المقاومة المشتركة أن قوات خفر السواحل اليمنية في البحر الأحمر تمكنت من ضبط شحنة من السماد المحتوي على 46 % من مادة اليوريا ، مشيرا أن هذا النوع من السماد يدخل في صناعة الألغام والمتفجرات .

وبين الإعلام العسكري أن الشحنة تتكون من 2000 كيس ( 100 طن ) كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا على متن مركب بحري متوسط ، يقوده بحارة يمنيون ، رفعوا على ساريته علم دولة إفريقية ، مشيرا إلى أن هذه العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة تستخدمها المليشيات الحوثية لتهريب الاسلحة ومواد تصنيع المتفجرات وأشياء أخرى .

ولفت الإعلام العسكري إلى أن عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت أكثر من 15 ساعة ، بدأت بالمراقبة من الثالثة فجراً ثم المتابعة والضبط واقتياد المركب إلى ميناء المخا في الخامسة عصرا.

وأشار إلى أن معظم تفاصيل عملية الرصد والمراقبة والمتابعة والضبط تم توثيقها بالصوت والصورة ، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع مادة توثيقية كاملة للعملية في وقت لاحق.