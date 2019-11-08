الوزير قباطي يمثل بلادنا في المنتدى السنوي لوزراء السياحة العرب بلدن (فيديو ـ صور)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

مثل فريق برئاسة وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، اليمن في المنتدى السنوي لوزراء السياحة العرب الذي نظمته منظمة السياحة العالمية خلال الفترة 4ـ 6 نوفمبر 2019 في لندن.



وكتب قباطي عبر حسابه على موقع "فيس بوك": من موقعي الرسمي وكذا كنائب لرئيس المنظمة العربية للسياحة ونائب لرئيس لجنة الشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية تشرفت بتمثيل الوطن في المنتدى السنوي لوزراء السياحة لمختلف أقطار العالم الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في الفترة 4-6نوفمبر 2019م على هامش فعاليات المعرض العالمي للسياحة والسفر في لندن!

وأضاف قباطي: نبقى متفائلين دومًا بأن قادم الأيام كفيلة بأن تعوضنا عن كل ما لحق بنا وبالوطن من إخفاقات وانكسارات مهما كانت النوائب والتحديات فما ضاع حق ورائه مطالب!.

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وتابع: ستبقى نحفر في الصخر جاهدين لنجلي

ومضى الوزير قباطي قائلا: أثرًا ظنه الأوباش أنه قد اندثر.. فلا خيار لنا غير أن نواصل مشوار الانتصار لليمن الأرض والإنسان في مختلف المحافل والمنتديات الدولية ليبقى الوطن زاهيًا ومتوثبًا في تطلعه الواثق نحو غدٍ واعدٍ في ظل دولته الاتحادية الفدرالية القادمة بإذن الله.