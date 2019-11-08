ذمار.. مليشيا الحوثي تلزم عمال النظافة بحضور فعالية المولد

الخليج 365 ـ صنعاء

ألزمت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، عمال النظافة بحضور فعالية المولد النبوي بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية ألزمت عمال النظافة بحضور فعالية المولد النبوي الشريف، ما لم فسيتم فصلهم من العمل.

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وتابعت المصادر، إن عمال النظافة يعانون من انقطاع رواتبهم منذ فترة، حيث يتم نهب مخصصاتهم من قبل قيادات المليشيات الحوثية التي تُشرف على المصلحة.

ووفق المصادر، فإن المليشيات الحوثية قامت باستخدام سيارات نقل المخلفات ونشر مكبرات الصوت عليها وتجوب شوارع المدينة تدعو المواطنين لحضور الفعالية.