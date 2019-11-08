شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لسعر صرف الريال مقابل العملات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى. اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء الجمعة 08-11-2019 : دولار امريكي 560 564 ريال سعودي 147.5 148.5 يورو 636 640.6 جنية استرليني 739 743 درهم اماراتي 151 152 دولار كندي 433.2 439.28 دولار استرالي 393.3 398.82 فرنك سويسري 564.59 571.66 دينار كويتي 1875.3 1901.62 Advertisements دينار اردني 803.7 814.98 ريال عماني 1482 1502.8 ريال قطري 153.9 156.06 جنيه مصري 34.72 35.09 أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدن الجمعة 08-11-2019 العملة شراء بيع المؤشر دولار امريكي 567 572 ريال سعودي 148.5 يورو 643 646 جنية استرليني 745 749 درهم اماراتي 156.6 157.95

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