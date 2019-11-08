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تعرف على آخر تحديث لسعر صرف الريال مقابل العملات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تحديث لسعر صرف الريال مقابل العملات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

 

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى.

اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في صنعاء الجمعة 08-11-2019 :

دولار امريكي       560 564        

ريال سعودي         147.5      148.5            

يورو 636 640.6            

جنية استرليني      739 743        

درهم اماراتي       151 152        

دولار كندي 433.2      439.28          

دولار استرالي      393.3      398.82   

فرنك سويسري     564.59    571.66          

دينار كويتي         1875.3    1901.62        

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دينار اردني         803.7      814.98          

ريال عماني 1482       1502.8          

ريال قطري 153.9      156.06          

جنيه مصري        34.72      35.09            

 

 

أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني في عدن الجمعة 08-11-2019

العملة شراء بيع    المؤشر        

دولار امريكي       567 572 

ريال سعودي         148.5     

يورو 643 646        

جنية استرليني      745 749        

درهم اماراتي       156.6      157.95   

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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