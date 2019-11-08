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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. مقتل طفل وإصابة آخرين بانفجار لغم حوثي في نهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر محلية في محافظة صنعاء إن طفلاً قتل وجرح آخرون بانفجار لغم حوثي في إحدى المناطق المحررة بمديرية نهم شرقي صنعاء.
ونقل "مركز صنعاء الإعلامي" عن المصادر أن مليشيا الحوثي زرعت جبال المنطقة بالألغام وهو ما يشكل تهديداً خطيراً لحياة السكان.
يشار إلى أن هذه الحادثة هي السادسة من نوعها خلال الفترة الماضية، حيث انفجرت عدة ألغام أودت بحياة عدد من سكان عزلة الحنيشة.
وكان مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام، أعلن نزع 2,209 ألغام حوثية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.
وذكر بيان صادر عن المركز، أن الألغام المنزوعة تنوعت بين 20 لغمًا مضادة للأفراد و448 لغمًا مضادة للدبابات و1,712 ذخيرة غير متفجرة و29 عبوة ناسفة.
وقال البيان، إن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 102,209 ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الطرقات والأراضي والمدارس وأمام المنازل في مختلف المناطق التي تم تحريرها من قبضتها في البلاد.
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