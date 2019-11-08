وزير الأوقاف يزور مدرسة القوات الخاصة بمأرب ويشيد بقيادة الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

زار وزير الأوقاف والارشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الخميس مقر مدرسة القوات الخاصة في محافظة مأرب.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل بوزارة الدفاع اللواء الركن موفق منصر، ومدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الركن أحمد الأشول، القى الوزير كلمة للطلاب المتدربين في المدرسة، نقل لهم فيها تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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ووفق وكالة "سبأ" فقد حيا الوزير أبطال الجيش الوطني، مشيدا ببطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتها، واستعادة مؤسسات الدولة من ميلشيا الحوثي المتمردة.

وأشار الوزير عطية إلى انتهاكات وجرائم ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، ومحاولة جرها البلاد إلى مربع الهاوية، ورفضها لأي حوارات أو حلول بدءا من لجنة الدستور مرورا بمخرجات الحوار وصولا إلى اتفاق السويد.

وثمن وزير الأوقاف والارشاد دور قيادة الجيش الوطني وكل الأبطال المرابطين في مختلف جبهات القتال.