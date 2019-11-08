صعدة.. قصف مدفعي وصاروخي يستهدف مواقع المليشيا في رازح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ صعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

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وأضافت أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

وأشارت إلى أن أعمدة الدخان شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

وشهدت مديرية رازح خلال الأيام الماضية مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين القوات الحكومية المدعومة من قوات التحالف العربي و بين الانقلابيين الحوثيين.