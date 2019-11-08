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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: الإجماع حول اتفاق الرياض هو الغالب وترقب التنفيذ أمر طبيعي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، إنه و في أسبوع حافل، يبرز اتفاق الرياض كونه الحدث الإيجابي الأهم في المنطقة، فهو يوحّد الصف، ويعزز الأمل، ويؤكد أهمية الدبلوماسية الحكيمة وتأثيرها.
وأضاف قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة، تشرين الثاني 08، 2019: الجهود السعودية الخيّرة هندست هذا الاتفاق في إنجاز سياسي مقدّر.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن الإجماع حول الاتفاق هو الغالب، وترقب التنفيذ طبيعي.
وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة: ونحن نحتفي باتفاق الرياض بما يمثله من توحيد للصف والبدايات الجديدة المشجعة ونحرص على التطبيق الملتزم لبنوده، لا يسعنا إلا أن نثمن دور الأمير خالد بن سلمان في التوصل الى هذا الاتفاق، فكل الشكر على اصراره ومثابرته وجلده وإدراكه العميق بأن لا خيار الا النجاح.
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