مشروع مسام يؤكد نزع 2,209 ألغام حوثية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن مشروع "مسام" السعودي لنزع الألغام، نزع 2,209 ألغام حوثية في الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي.

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وذكر بيان صادر عن المركز، أن الألغام المنزوعة تنوعت بين 20 لغمًا مضادة للأفراد و448 لغمًا مضادة للدبابات و1,712 ذخيرة غير متفجرة و29 عبوة ناسفة.

وقال البيان، إن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 102,209 ألغام زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في الطرقات والأراضي والمدارس وأمام المنازل في مختلف المناطق التي تم تحريرها من قبضتها في البلاد.

وراح ضحية هذه الألغام بمختلف أنواعها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

وتقول مصادر رسمية، إن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم في مختلف المحافظات منذ بداية الحرب مطلع العام 2015 في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.