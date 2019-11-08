صدمة كبيرة صعقت كل ابناء المملكة...حسناء تكشف كل عوراتها ومناطقها الحساسة في الشارع العام وزوجها يشاهد مايجري ويبكي مثل الاطفال ( فيديو + صورة )

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عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لسيدة من المملكة المغربية تنجب مولودها في الشارع بمساعدة زوجها وبعض المواطنات المتواجدات في المكان بعد رفض المستشفي الدخول إليها.

وحسب الصحف المغربية، فأن المستشفي هي مستشفي الملك الحسن الثاني بمدينة فاس شمال البلاد وسببت الحادثة موجة احتجاج لعدد كبير من المواطنين على حراس المستشفى الجامعي كما أثارت حملة استنكار كبيرة على مواقع التواصل الااجتماعي بسبب ما أسموه انعدام الإنسانية وتعريض حياة مواطنة للخطر.

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