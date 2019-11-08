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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تخضع طلاب مدارس في إب والضالع لدورات طائفية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ صنعاء
أخضعت مليشيا الحوثي الإرهابية العشرات من مدرسي وطلبة مخلاف العود بمحافظتي الضالع وإب، لدورات عقائدية خلال الأسابيع الماضية.
وقالت مصادر تربوية إن عدداً من مدرسي مدارس عُزل "منقير - الوحج - الشرنمة - الاعشور... وغيرها" أخذتهم المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، لتلقي دورات بعضها في العاصمة الخاضعة لسيطرتهم "صنعاء"، وأخرى في مدينة إب عاصمة المحافظة.
وأكدت المصادر تلقي المدرسين الذين حاولوا التهرّب من تلقي الدورات تهديداً بالفصل، وهو ما أجبر الكثيرين على الانصياع لتوجيهات المليشيا.
وأكدت أيضا أن المليشيا استغلت معرفة المشرف التربوي بمديرية النادرة بقطاع واسع من مدارس مخلاف العود لانتمائه إلى هذا المخلاف، وسعت بواسطته إلى استهداف العناصر المعارضة لها بمثل هكذا دورات.
وناشد سكان محليون منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إيقاف مثل هكذا انتهاكات يتم بواسطتها الزج بالشباب في محرقة الحقد والانتقام المذهبية بدلاً من فتح آفاق واسعة أمامهم يُراد منها خدمة وبناء الوطن.
وحذروا مليشيا الحوثي الإرهابية من تبعات انتهاكاتها التي لا تسقط بالتقادم واحتفاظهم بحقهم القانوني للمرافعة ضدها في الزمان والمكان المناسبين.
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